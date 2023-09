Tales: PL já se prepara para lançar Michelle à vaga de Moro no Senado

Ela, no Paraná, que é uma base bolsonarista, tem chances, boas chances de acabar se elegendo.

Tales: Se Dino for para STF, Gleisi tem chance de assumir a Justiça

Se o Ministro da Justiça, Flávio Dino, for a indicação do presidente Lula para o cargo de Rosa Weber no STF (Supremo Tribunal Federal), a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) tem chance de ser indicada por Lula para assumir o ministério, segundo o colunista do UOL Tales Faria.

É um lobby do PT que não é impossível se o Flávio Dino for indicado, que ela assuma já, porque existe essa discussão sobre a colocação de uma mulher, e o Lula esta tentando achar espaço.

"Se o Dino sair realmente, a Gleisi tem alguma chance porque é advogada e entende um pouco dessa área. Ela tem chance de ser ministra", completou.