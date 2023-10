Após cirurgia no coração, presidente do PT já conversa, diz boletim

Depois de passar por uma cirurgia no coração neste sábado (30), a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, se recupera bem e já respira, conversa e se alimenta, informou boletim médico do hospital DF Star, em Brasília.

O que aconteceu

O procedimento implantou dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea do coração. Não houve complicação na cirurgia, segundo os médicos.