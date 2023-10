Dino lança programa contra organizações criminosas e critica extremismos

É falsa a ideia de que todos os problemas do país vão ser resolvidos só com inteligência ou apenas dando tiro a esmo. Nem uma coisa, nem outra. É juntando [as duas coisas].

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública

O ministro também disse que intervenções federais não podem ser uma "varinha de condão" para políticas de segurança.

Intervenção federal é coisa séria, regrada pela Constituição. Eu não posso acordar de manhã e pensar: 'Vamos fazer intervenção federal'. É preciso motivar, que o Congresso e o presidente aprovem. O povo nos cobra, mas não é possível, graças a Deus. A Constituição nos impede de ser uma ditadura.

Programa vai investir R$ 900 milhões em três anos

O Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas, anunciado hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, terá investimento de R$ 900 milhões ao longo dos próximos três anos.

Segundo o governo, o programa terá atuação dividida em cinco partes: