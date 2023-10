AGU defende no STF que Forças Armadas não têm poder moderador

O órgão defende que "deve ser rejeitada qualquer interpretação que confira aos militares a atribuição de moderar ou arbitrar conflitos entre Poderes". Para a AGU, o comando das Forças Armadas pelo presidente é limitado ao que diz a Constituição, e a intervenção em outros Poderes seria uma extrapolação desse papel.

O relator do caso é o ministro Luiz Fux. Em 2023, ele assumiu outro processo, movido pelo PSOL, que também pede a declaração de que os militares não podem atuar como poder moderador.

Já em 2020, Fux concedeu parte da liminar pedida pelo PDT e declarou que as Forças Armadas não têm poder moderador, mas a ação ainda não foi julgada no mérito. A manifestação da AGU é assinada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e pela secretária-geral de contencioso do órgão, Isabel Cartaxo.