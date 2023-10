SP: Câmara aprova isenção de IPTU para quase 5 mil imóveis na 'cracolândia'

O primeiro passo é entender que isso é uma medida paliativa. Os esforços do governo são de que a gente dê o pertencimento para aqueles que já estavam no centro e minimize cada vez mais o impacto da cracolândia.

Fabio Rivas (PSDB), líder do governo na Câmara em audiência pública hoje (4)

Votamos contrário em primeira votação, porque entendemos que o projeto precisava de ajustes e isso foi contemplado agora no substitutivo. Temos que deixar claro que o resultado disso foi a luta da bancada dos vereadores do Partido dos Trabalhadores. O número de imóveis aumentou e o impacto orçamentário reduziu de R$ 9 milhões para R$ 8,5 milhões. Foi uma vitória.

Senival Moura, líder do PT na Câmara

Ruas incluídas no projeto

Os imóveis que receberão isenção total — limitada a R$ 20 mil — estão localizados em trechos das ruas dos Protestantes, dos Gusmões, Guaianazes e Vitória, por exemplo. O primeiro endereço é onde está o fluxo da "cracolândia" hoje.

Já a isenção parcial de 50% vai beneficiar mais trechos de ruas na região central. A praça Júlio de Mesquita, alameda Barão de Limeira e a avenida Cásper Líbero estão entre os locais com imóveis incluídos no projeto.

O critério utilizado para escolher os locais que terão 100% de isenção foram identificados com "maiores trânsitos de pessoas". Enquanto os endereços que terão 50% foram verificados como "mais sujeitos às interferências da concentração de pessoas na região".