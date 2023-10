Planalto e Tebet negam interferência de Lula em empréstimo à Argentina

Tanto o Planalto como a ministra Simone Tebet negaram ter havido a ligação telefônica que a reportagem afirma que a chefe do Planejamento recebeu de Lula. De acordo com o texto, o telefonema ocorreu no final de agosto. Segundo Tebet, o assunto foi resolvido internamente no ministério, sem interferência do presidente.

No mês passado, a CAF concedeu um empréstimo de US$ 1 bilhão à Argentina, que passa por uma grave crise econômica. Segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social), o Brasil tem 8,8% no capital do banco, com a quarta maior participação entre os países e US$ 4 bilhões de empréstimo.

A reportagem foi compartilhada ontem (3) nas redes sociais do candidato de extrema direita Javier Milei. Ele e Massa lideram as pesquisas de intenção de voto no país.

Procedimento normal

Ao UOL Tebet afirmou que a votação pelo empréstimo é "um procedimento normal da pasta" e houve posicionamento favorável de outros países pelo empréstimo.