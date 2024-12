Por que gesto de 'OK' levou ex-assessor de Bolsonaro à condenação?

Casos anteriores

O gesto já gerou controvérsias em outras ocasiões. Durante as Olimpíadas de Paris, em agosto de 2024, Noémi Gelle, técnica da ginasta húngara Fanni Pigniczki, foi flagrada fazendo o gesto de "OK" enquanto aguardava a nota de sua atleta após a apresentação nas maças do individual geral.

O gesto foi interpretado por alguns espectadores como uma referência ao "white power". Em resposta às acusações, o Comitê Olímpico da Hungria afirmou que o objetivo da técnica "era que o desempenho de sua atleta fosse uma marca de excelência" e que não havia conteúdo intencional em seu sinal. A Federação Internacional de Ginástica declarou estar ciente do caso, mas não emitiu um posicionamento oficial imediato.

Em um incidente anterior, durante as competições de skate street feminino nas mesmas Olimpíadas, um funcionário terceirizado da equipe de transmissões foi flagrado fazendo o gesto de "OK" em mais de uma ocasião. As imagens mostraram o homem realizando o sinal com a mão direita para baixo, o que foi interpretado como uma referência ao "white power". O COI (Comitê Olímpico Internacional) decidiu cancelar a credencial do funcionário após o ocorrido.

*Com matérias publicadas em 17 de dezembro e 08 de agosto.