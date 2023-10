Policiais do RS tocam Ivete Sangalo em protesto contra Eduardo Leite

Em frente ao Palácio Piratini, um trio elétrico começou a tocar músicas de Ivete Sangalo "para tentar amolecer o coração de Eduardo Leite".

A escolha da artista faz referência à ida, no último sábado (30), do governador Leite ao show da cantora no Allianz Parque, em São Paulo. A presença do tucano foi alvo de críticas nas redes porque o Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública devido ao ciclone extratropical que atingiu o estado em setembro.

A direção do Ugeirm se reúne hoje para decidir se haverá novas manifestações.

O UOL também procurou o governo do RS. A matéria será atualizada se houver resposta.