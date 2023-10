Em nota, Sâmia agradece apoio e se diz 'devastada com momento terrível'

Ela pediu uma investigação imediata e profunda para descobrir as motivações do crime e identificação dos suspeitos.

Médico Diego Bomfim ao lado da irmã Sâmia Bomfim; ele foi morto a tiros na Barra da Tijuca Imagem: Reprodução/Instagram/@dr.diegobomfim

Na nota, Sâmia diz que entrou em contato com o ministro Flávio Dino para pedir que o caso seja acompanhado pela Polícia Federal. Será investigada a hipótese do crime ter relação com a atuação de Sâmia Bomfim e do marido, o deputado Glauber Braga (PSOL).

A deputada também agradeceu as mensagens de apoio e se solidarizou com os familiares das outras vítimas do crime.

O caso:

Os médicos Marcos de Andrade Corsato, 62, Daniel Sonnewend Proença, 33, Diego Bomfim, 35, e Perseu Ribeiro Almeida, 33, foram alvos de um ataque a tiros por volta de 0h59 desta quinta-feira (5), na Barra da Tijuca. Eles estavam em um quiosque.