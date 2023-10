Morre Moreira Alves, ex-ministro do STF, aos 90 anos

O ex-ministro será velado no sábado (7), no Salão Branco do STF. Informações sobre o horário da cerimônia devem ser divulgadas mais tarde, segundo a assessoria da Corte.

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, irá voar de São Paulo a Brasília para participar da cerimônia. Barroso iria partir de SP diretamente para uma viagem internacional, mas mudou os planos.

"Um dos grandes juristas da história do Brasil e que sempre honrou esse Tribunal", escreveu Barroso em uma nota de condolências, em nota do STF, à família do ex-ministro. "Tenho a certeza de que o legado de Moreira Alves, que está presente no nosso dia a dia, continuará vivo nos julgados desta Corte."

Outros ministros do Supremo também lamentaram a morte. Edson Fachin destacou a importância do trabalho acadêmico e da atuação no STF de Moreira Alves, enquanto Alexandre de Moraes o descreveu como "grande professor, jurista culto e ministro exemplar".

A obra e o legado deixados pelo Ministro Moreira Alves são sólidos para elevar a edificação construída por ele não apenas no Direito Civil, mas também em todo o Direito, cuja marca indelével permanecerá como exemplo a ser seguido para as futuras gerações de juristas.

Edson Fachin