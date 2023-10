'Revolução que precisamos fazer é cumprir a Constituição', diz Lula

Lula relembrou período em que atuou como deputado constituinte. Então com 42 anos, Lula foi um dos 16 deputados do PT a assinar o texto constitucional, que ficou conhecido pelo nome de Constituição Cidadã.

Fui Constituinte e participei da sua elaboração com o desejo de uma sociedade livre, justa e solidária, que pudesse garantir a erradicação da pobreza e o desenvolvimento nacional e regional.

"Cabe aos governantes trabalharmos para proteger e garantir a Constituição a qual juramos fidelidade", completou, após citar os direitos do povo de "comer, estudar, morar, trabalhar e ter acesso a cultura, educação e saúde".

Publicação de Lula ocorre no período de recuperação após cirurgia no quadril e nas pálpebras. Lula deve despachar do Palácio do Alvorada pelas próximas duas semanas, onde está sem receber visitas.