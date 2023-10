Alesp aprova perdão a multas por não uso de máscara, favorecendo Bolsonaro

Alesp aprovou perdão a multas por infrações na pandemia. O projeto de lei foi enviado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em agosto. Ao todo, 52 deputados estaduais foram favoráveis e 26 foram contrários ao texto. Houve ainda duas abstenções. O presidente da Alesp, André do Prado (PL), não votou.

Base do governo argumentou que multas tiveram motivação política. Gil Diniz (PL), que foi multado em pouco mais de R$ 800, defendeu ainda que a anistia vai ajudar as pessoas que não têm dinheiro suficiente para pagar essa dívida com o governo estadual.

Oposição tentou obstruir votação para impedir aprovação. "A multa tem, sim, uma finalidade arrecadatória, mas ela é principalmente pedagógica. Porque colocar em risco a vida de outra pessoa não pode ser feito com nenhum ser humano", disse a deputada Ana Perugini (PT) em discurso na tribuna.

Anistia a multas na pandemia deve ser questionada na Justiça. O deputado Paulo Fiorilo (PT), líder da federação PT, PCdoB e PV, afirmou que a oposição vai entrar com uma ação judicial contra o projeto de lei. Segundo ele, a proposta é um "jabuti" — isto é, um artigo que não tem relação com o assunto principal do projeto, mas que foi acrescentado ao texto para atender a interesses pessoais ou políticos.

Tem mais de 10 mil cidadãos paulistas que foram multados e que não conseguem pagar essas multas, quitar seus débitos.

Gil Diniz (PL), deputado estadual