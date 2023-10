8/1: Exército diz que monitora apurações após relatório que acusa generais

Entre os militares, a defesa de Torres comentou. Entendeu que o relatório não "apresentou provas concretas da participação do ex-ministro, seja por ação ou omissão, nos atos de barbárie cometidos no dia 8 de janeiro". O advogado Eumar Novacki disse ainda que "o relatório contém inconsistências em relação ao ex-ministro, as quais serão devidamente esclarecidas".

Já os advogados do ex-comandante da PM do DF Fábio Augusto Vieira disseram que o relatório "confirmou a deficiência argumentativa contida no relatório, que aposta em ficções não condizentes com a realidade".

"A deficiência quanto à análise racional dos fatos produz resultados jurídicos catastróficos, servindo, apenas, a um deslinde teleguiado que não realiza o Estado Democrático e serve para pulverizar discursos que albergam, exclusivamente, interesses políticos. É preciso levar o raciocínio probatório e o processo a sério."

A deputada federal Carla Zambelli afirmou que "as imputações propostas são absolutamente desprovidas de qualquer embasamento fático e jurídico, constituindo-se em verdadeiro documento inquisitorial, permeado da repugnante parcialidade de quem o elaborou e o subscreveu".

O que disse a defesa de Bolsonaro?

A defesa classificou como "lamentável" e "parcial" o relatório final da CPMI do 8 de Janeiro, que pediu o indiciamento do ex-presidente por quatro crimes relacionados aos atos golpistas.