CPI do 8/1: relatório paralelo da oposição pede indiciamento de Lula e Dino

Veja a íntegra do relatório paralelo.

No entendimento da oposição, houve uma série de omissões por parte do governo. Lula seria o responsável final pelo cargo que ocupa. O presidente estava em Araraquara (SP) no momento das invasões.

Os bolsonaristas defendem que informações sobre riscos de vandalismo chegaram ao Planalto e nenhuma atitude foi tomada. O resultado seria a falta de segurança que permitiu invadir as sedes do três Poderes.

A tendência é o relatório da oposição ser derrotado, porque a CPI tem maioria governista.

Um dos argumentos para justificar que o governo sabia são mensagens enviadas então diretor da Abin, Saulo Moura da Cunha. Mesmo com os alertas, o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) não reforçou a segurança.

Outro motivo apontado é o não emprego da Força Nacional, que tinha cerca de 240 homens na Esplanada dos Ministérios em 8 de janeiro.