TSE rejeita ações de Bolsonaro que pediam inelegibilidade de Lula

Na primeira ação, Bolsonaro acusa Lula de ter pago anúncios no Google para beneficiar a campanha do PT. Para a defesa do ex-presidente, ao se fazer buscas com palavras-chave como "Lula condenação", "Lula triplex" e "Lula corrupção PT", os resultados exibidos seriam favoráveis ao petista.

"Houve, sim, manipulação dolosa e monetizada do maior buscador do mundo!", afirmou o advogado Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que representa Bolsonaro.

Em voto, o ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral eleitoral, afirmou que a campanha de Bolsonaro não comprovou que houve uma alegada manipulação de eleitorado e, por isso, a ação ficaria prejudicada.

A alegação tardia da parte autora, que denota uma irregularidade pontual, similar a outras várias dos próprios investigantes, não permite concluir que o anúncio "Inocência de Lula" se encaixaria em uma estratégia de manipulação do eleitorado

Benedito Gonçalves, corregedor-geral eleitoral em voto

O ministro, porém, frisou que não considera "nada louvável" que campanhas utilizem anúncios no Google para impulsionar conteúdos negativos contra adversários. Cármen Lúcia também frisou que o impulsionamento é uma conduta que deve ser coibida.

Já o ministro Nunes Marques disse que viu uma "relativa gravidade" e que há comprovação de que algumas informações teriam sido plantadas. "O que ocorre no presente caso é que esses fatos, os mais graves, só foram descobertos durante a instrução processual —e não constou da petição inicial", disse.