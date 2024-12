SP: Após impasse por 1 voto, Câmara retoma PL sobre corte de 10 mil árvores

Votação começou sob gritos de "crime ambiental", por moradores de São Mateus que acompanhavam a votação. Assim que ela terminou, o público comemorou com os vereadores que votaram contra o texto.

Ambientalistas e moradores dizem que proposta não foi discutida com sociedade. Além de o projeto ter passado por apenas uma audiência pública, eles dizem que o texto desconsidera o fato de a nascente do Rio Aricanduva ficar no terreno, por onde passam alguns córregos.

Proposta volta ao plenário hoje, como previsto na pauta de votação. No último dia legislativo do ano, os vereadores também votarão outros projetos, como o orçamento da cidade para o ano que vem, previsto em R$ 125 bilhões.

Jabutis

Projeto também é polêmico porque inclui "jabutis", temas sem relação com a proposta original. No texto, há um trecho que tenta afrouxar as regras sobre a emissão de ruídos em shows e eventos na capital. O jabuti foi adicionado depois da votação em primeiro turno, o que causou protestos.

Caso semelhante aconteceu em 2022. Naquela ocasião, foi incluído ao projeto que regulamentou as cozinhas industriais na cidade um artigo que permitia o aumento do limite de barulho em estádios durante shows. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) sancionou o projeto no dia seguinte, mas, em 2023, o TRJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) derrubou o trecho por considerá-lo inconstitucional.