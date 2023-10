Novo é mais bolsonarista do que PL; partido de Bolsonaro tem 19 desertores

No total, 12,7% dos votos do PL foram a favor do governo. O alinhamento com a oposição é de 86,9%.

Isso porque o PL tem nove parlamentares que seguiram o governo em metade ou mais das votações. Seis deles estão no Nordeste, região em que Lula tem maioria de eleitorado.

Há também dez deputados que são considerados independentes, o que significa que, das 64 votações ocorridas desde o começo do ano, eles seguiram a orientação da oposição num intervalo entre 50% e 70%.

Os dados foram retirados de uma plataforma de Power BI montada pela oposição, à qual o UOL teve acesso.

A infidelidade gerou brigas no PL. O grupo do WhatsApp do partido está fechado desde 9 de julho por troca de xingamentos envolvendo a reforma tributária. A sigla deu 20 votos a favor da aprovação ao projeto.