Apoio a Bolsonaro derrete na Câmara e governo tem maioria em 24 estados

O governo Lula (PT) conta com mais da metade dos votos das bancadas de 24 estados na Câmara dos Deputados. Somente três unidades federativas votam mais com a oposição. A vantagem substancial destoa se for comparada com o resultado apertado das eleições.

Quem é quem na Câmara

A título de comparação, Bolsonaro foi vencedor em 14 estados durante sua tentativa de reeleição no ano passado. Hoje, somente Mato Grosso, Santa Catarina e Rondônia estão alinhados com a oposição.