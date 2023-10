Com agro, Bolsonaro diz que levou paz ao campo e hoje está 'tudo diferente'

O presidente da frente do agronegócio, deputado Pedro Lupion (PP-PR), afirmou que tenta um acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para incluir os vetos na sessão conjunta do Congresso nesta quinta (26).

Lupion ainda se encontrou com o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP). No entanto, afirmou que não cabe espaço para negociação.