Senado aprova Lei Geral da Polícia Civil; texto vai à sanção de Lula

A lei determina normas gerais para a categoria, além de regras para o funcionamento e para as atribuições dos agentes da corporação. Na prática, o projeto define uma única legislação, que servirá como base para todo o país.

A proposta aprovada define que deverá haver ao menos dez órgãos essenciais na organização básica da Polícia Civil, entre eles: delegacia-geral, corregedoria-geral, escola superior e conselho superior.

O conselho superior será composto por representantes de todos os cargos efetivos que integram a corporação, com a possibilidade de eleição de seus membros e participação paritária. Além disso, as unidades se subdividem em execução, de inteligência, técnico-científicas, de apoio administrativo e estratégico, de saúde e de tecnologia.

O que diz o texto

A proposta aprovada garante aos policiais civis a prerrogativa de se aposentar com a totalidade da remuneração recebida no último cargo. Em caso de morte do policial civil por agressão, contaminação por moléstia grave, doença ocupacional ou função policial, os dependentes terão direito a pensão (vitalícia para cônjuge ou companheiro) com remuneração do cargo da classe mais elevada.

O texto estabelece vários direitos e garantias para a carreira, como o recolhimento em unidade prisional da própria instituição para fins de cumprimento de prisão provisória ou de sentença penal condenatória transitada em julgado.