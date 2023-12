Deputado do PT bate na cara de colega e usa termo homofóbico contra Nikolas

O petista chamou o bolsonarista Nikolas de "viadinho" enquanto se dirigia para o embate com Donato. A fala preconceituosa ocorreu segundos antes do tapa na cara do deputado do Republicanos.

Quaquá alegou que foi empurrado e impedido de gravar. Disse que, por isso, reagiu, dando um tapa na cara do colega. Confirmou que a confusão começou a partir de vaias a Lula.

Na sequência, o petista se afastou, mas sem deixar o plenário. Seguranças foram para o local da agressão e se posicionaram entre as bancadas da esquerda e da direita, segundo disse ao UOL o deputado Caveira (PL-PA). Não houve outro registro de brigas.

O deputado usa "viadinho" como xingamento e ainda dá um tapa na cara de outro deputado. Deve ser muito bom ser de esquerda hahahahahahaha pode tudo, bicho!!! pic.twitter.com/jxewdGbmbK -- Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) December 20, 2023

Como a briga começou

Parlamentares de oposição receberam o presidente gritando "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão". Ele também foi xingado de cachaceiro.