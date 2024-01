Pimenta: Regulação das redes não é discussão de governo, mas da sociedade

Deputados bolsonaristas atacaram o governo por conta do apoio da Choquei a Lula nas últimas eleições. Pimenta rechaçou qualquer ligação entre o governo Lula e o perfil. O ministro disse que os bolsonaristas tentam desviar o foco da discussão que realmente interessa e alertou para a urgência de regras para evitar que a internet seja "uma terra de ninguém".

O governo não tem e nunca teve vínculo ou associação a qualquer tipo de página, perfil ou coisa do gênero. É uma desonestidade intelectual, característica da maneira de fazer política desse time, que ainda não 'desmamou'. É uma espécie de choro permanente, com algum nível de preocupação com relação ao futuro e que se aproveita de situações como essa para fazer um debate fora de propósito.

Constatar o que foi feito é fácil. Ninguém em sã consciência não vai condenar a utilização desta tecnologia, destas plataformas e destes sites da maneira como são utilizados, como se a internet fosse uma terra de ninguém. Precisamos ter coragem para avançar nesta discussão. Temos que enfrentar isso e achar o ponto de equilíbrio entre liberdade de expressão e regulação. Paulo Pimenta, ministro da Secom

