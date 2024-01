Moraes: Havia plano para me prender e enforcar em praça pública após o 8/1

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que a investigação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado revelou um plano para enforcá-lo na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

O que ele disse

Investigação sobre o 8 de janeiro encontrou três planos contra Moraes. "O primeiro previa que as Forças Especiais do Exército me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia. No segundo, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia", disse o ministro em entrevista ao jornal O Globo.