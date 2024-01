Oposição quer chamar Lewandowski à Câmara para falar sobre crime organizado

Com a saída de Flávio Dino do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deputados de oposição miram no novo titular, Ricardo Lewandowski.

O que aconteceu

Os deputados oposicionistas já se articulam para convidar Lewandowski para ir à Comissão de Segurança Pública da Câmara na volta dos trabalhos legislativos. Eles querem explicações sobre as medidas de combate ao crime organizado.

Alvo recorrente da oposição, Dino foi convocado diversas vezes para falar. No final do ano passado, entretanto, faltou a algumas convocações e irritou os bolsonaristas. Senadores de oposição citaram as ausências durante a votação do nome de Dino ao STF (Supremo Tribunal Federal).