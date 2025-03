Raquel Landim: Parte do governo quer recorrer à OMC contra tarifas de Trump

Em primeiro lugar, a produção de aço brasileira já é bastante grande e exporta muito porque tem competitividade. Em segundo lugar, porque o Brasil não tem vantagem tarifária nos Estados Unidos, quando comparado com a China. Quem tinha vantagem tarifária era o México e o Canadá.

E, em terceiro lugar, porque importar e exportar no Brasil é muito complexo. O Brasil tem uma burocracia ainda muito pesada na importação, além dos custos no imposto de logísticos, então, na prática isso não é viável. Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior

A expressão "barriga de aluguel", utilizada pelo colunista do UOL Josias de Souza, se refere a uma prática bastante conhecida no mercado em que uma empresa de um país (neste caso, a China) exporta um produto para outro país (os EUA) usando uma terceira nação como intermediária (o Brasil). Isso pode ocorrer para evitar barreiras comerciais, aproveitar acordos estabelecidos ou camuflar a verdadeira origem. Pode ser considerada uma prática legal ou ilegal dependendo da regulamentação local.

