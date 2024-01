Tales: Plano do PT é repetir polarização Lula-Bolsonaro em SP

Atrás dessa questão, está a disputa da extrema-direita, que está mantida. Esse esgoto não voltou para o bueiro e está em todas as disputas no Congresso Nacional, no centrão, nas prefeituras. O que direciona a posição do PSOL é derrotar a extrema-direita. Tem custos.

Essa é a principal questão que nos move. Ganhar a eleição seria algo muito importante para o futuro do processo político brasileiro, inclusive pela influência nas eleições de 2026 e derrotar a direita. Ivan Valente, deputado federal (PSOL-SP)

Josias: Chapa com Marta não é movimento mais ousado que Boulos faria

Josias de Souza avalia que Boulos poderia fazer um "movimento mais radical" para fechar sua chapa na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O colunista considera que a aliança com Marta Suplicy "não é a ousadia" mais esperada para o pré-candidato do PSOL.

Talvez Boulos ganhasse mais se fizesse um movimento mais radical no estilo do que o Lula fez com José Alencar e agora com Alckmin: um cabeça de chapa de esquerda com um parceiro de campanha mais conservador. O nome da Marta não prejudica a candidatura do Boulos e pode agregar sobretudo os votos da zona sul. Politicamente, não é o movimento mais ousado que Boulos poderia fazer. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.