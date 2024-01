Por que Marta foi alvo de disputa na corrida à Prefeitura de São Paulo

Para se oficializar como pré-candidata a vice na chapa de Boulos, Marta precisa se filiar ao PT. A expectativa é que isso ocorra antes do Carnaval para que ela já comece a atuar na pré-campanha. Uma reunião está marcada hoje no diretório do partido para discutir a filiação dela.

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) defende que o partido faça prévias para escolha do vice. Ele sugeriu o nome da vereadora Luna Zaratini — que já negou — e da deputada federal Juliana Cardoso. A indicação de Marta foi feita pelo próprio presidente Lula e articulada pelo deputado Rui Falcão.

Os pontos forte de Marta como sua experiência na administração municipal serão usados pela pré-campanha de Boulos. A chegada dela à chapa reforça a narrativa do combate ao bolsonarismo. A decisão aconteceu devido à aproximação de Nunes com Bolsonaro. O prefeito depende do apoio do ex-presidente para enfrentar Boulos, agora vinculado ao PT do presidente Lula.

Com Marta na chapa, a ideia é conseguir mais votos na periferia — especificamente na zona sul, onde ela sempre teve apoio. A região será estratégica nessa eleição, já que é reduto político de Nunes e abriga também os bairros onde Boulos e Tabata moram na cidade.

Marta também consegue circular em grupos de empresários e de centro-direita, nos quais Boulos tem mais dificuldade. A figura da ex-prefeita representa um equilíbrio maior para chapa, já que rivais do deputado tem tentado reforçar a pecha de extremista e sem capacidade de diálogo.