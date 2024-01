Evento de 90 anos da USP tem Lula e Alckmin e ausência de Tarcísio

O evento que celebra os 90 anos da USP (Universidade de São Paulo), na noite desta quinta-feira (25), não contou com a presença do governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O presidente Lula (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) estiveram no evento.

O que aconteceu

Tarcísio disse que não compareceu por conta de uma agenda na capital paulista. "O governador reitera sua admiração e respeito pela instituição, que há décadas inspira e forma profissionais e líderes nas mais diversas áreas do saber", diz nota divulgada pela assessoria do governo.

O governador foi representado pelo secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Vahan Agopyan. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também não foi ao evento.