Com aval de Lula, chapa Boulos-Marta surgiu por falta de nomes no PT de SP

Boulos disse a Lula que ficaria "satisfeito" com quem o partido indicasse como vice —"trato é trato"—, mas todos, incluindo os petistas, preferiam um nome com viabilidade eleitoral e não apenas uma composição de chapa "para cumprir tabela".

Com força na periferia e bem avaliada até hoje pelos paulistanos, o nome da ex-prefeita caiu como uma luva. Houve alguns protestos de aliados, mas, com o apadrinhamento de Lula, ninguém conseguiu apontar nome melhor. O martelo estava batido.

Como Marta voltou ao PT

Marta voltou a se aproximar do PT durante a campanha de Lula, em 2022, quando subiu no palanque petista. O gesto agradou muito ao presidente e a sua cúpula. Ex-secretário de governo, Rui Falcão foi o primeiro a abordá-la com a ideia, discretamente, e um dos primeiros a tratar do tema com Lula. O presidente não só gostou como a sugestão começou a circular pelo Palácio do Planalto em outubro.

Ela nunca foi exatamente próxima do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Marta se tornou secretária de Relações Internacionais após convite do ex-prefeito Bruno Covas (PSDB), morto em 2021. Interlocutores contam que ela não "compartilhava de certos valores" do chefe, o que facilitou a abordagem petista.

Lula se encontrou com Boulos e Marta no ano passado em Brasília, fora da agenda. À ex-companheira, falou que seria um prazer tê-la mais uma vez "do mesmo lado" e relembrou histórias. A Boulos, disse que ele "tinha muito o que aprender" com Marta. Enquanto o parlamentar está em seu primeiro mandato, ela já foi prefeita, senadora, deputada e ministra.