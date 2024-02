Lula cita preocupação em tirar Dino da Justiça: 'Ajudava na política'

Teve um trabalho extraordinário como ministro, executando aquilo que era sua tarefa, ainda mais do debate político todas as vezes em que foi convidado na Câmara dos Deputados e no Senado. Sem ter nenhuma preocupação de ser ofendido ou maltratado por qualquer deputado ou senador.

Lula, elogiando Dino

Mensagem a Lewandowski e desejo de sorte à frente da Justiça e Segurança Pública: "A única coisa que eu quero que você tenha certeza é que estou indicando para ser ministro da Justiça um homem que eu respeito e tenho a certeza de que você vai, como Flávio Dino, passar para a história na criação do funcionamento normatizando a atividade do Ministério da Justiça".

Lula disse que não vai interferir em gestão do ministro na pasta. "Eu costumo trabalhar estabelecendo uma relação de confiança com as pessoas. Tenho confiança em você, e a sua equipe é você que monta. Você só tem que ter consciência que, se qualquer coisa der errado, a responsabilidade é sua. Eu não vou interferir no seu time", ressaltou.

Tenho certeza de que, quando terminar o nosso mandato, eu estarei aqui nessa tribuna te agradecendo pelo serviço extraordinário que você fez como ministro da Justiça do nosso país.

Lula, em cerimônia de posse de Lewandowski como ministro da Justiça

Lewandowski diz que não há soluções fáceis para combate ao crime

"Todas essas ações serão executadas com estrito respeito aos direitos e garantias fundamentais dos investigados e acusados, especialmente no que concerne ao direito a ampla defesa", garantiu.