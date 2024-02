TRE-PR suspende julgamento de Moro até Lula nomear juiz para vaga aberta

O novo presidente do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral no Paraná) suspendeu hoje (1) o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sergio Moro (União).

O que aconteceu

O julgamento de Moro estava agendado para o próximo dia 8, mas foi suspenso e ainda não tem nova data marcada. A decisão foi anunciada pelo novo presidente do tribunal, Sigurd Bengtsson, que toma posse amanhã (2).

O TRE-PR vai esperar que o presidente Lula (PT) nomeie um novo juiz para o tribunal. O regimento interno do TRE-PR exige que o quórum esteja completo para julgar ações que envolvem perda de mandato, mas o colegiado está incompleto desde o último dia 27, quando terminou o mandato do juiz Thiago Paiva.