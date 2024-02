Vereador xinga suplente durante sessão de posse em MT: 'Esse cara é um c*'

Allan Marca assumiu temporariamente o cargo de vereador no lugar de Luís Paulo da Gleba (PROS). O parlamentar tirou licença de 60 dias por motivos pessoais.

Nas redes sociais, Marca divulgou vídeo em que reproduz a ofensa sofrida. Ele diz que o colega que o xingou falou "o que pensa" e questionou aos seguidores o que eles acham desse comportamento.

Ao UOL, Allan Marca atribuiu ao vereador Toninho Bernardes a autoria pelo xingamento e afirmou que o colega "precisa ser punido". "Não conheço o Toninho, ele também não me conhece. Não tenho nada contra ele. O xingamento que ele fez a mim, mostra que ele é uma pessoa sem educação, sem ética, sem moral, sem respeito à sociedade geral, de maneira arrogante e falsa, pois no mesmo dia após me xingar, ele veio me cumprimentar como se nada tivesse acontecido".

O UOL entrou em contato com a Câmara Municipal de Sinop para questionar se o autor da ofensa foi identificado e se será tomada alguma providência, mas não obteve retorno. A reportagem também procurou Toninho Bernardes para pedir um posicionamento, mas a resposta não foi enviada. Em ambos os casos, se as respostas forem enviadas, o texto será atualizado.