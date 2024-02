Atos golpistas não teriam acontecido sem Bolsonaro, diz Lula após operação

Lula disse, porém, que espera que o ex-presidente seja tratado como inocente enquanto não se prove o contrário. "A Justiça está pedindo para investigar e, quando tiver as informações, a Justiça vai tomar a decisão. Eu quero que o Seu Bolsonaro tenha a presunção de inocência que eu não tive. Que seja investigado, apurado e quem tiver responsabilidade por seus erros, que pague".

Bolsonaro é um dos alvos da operação de hoje. A PF foi à casa dele em Angra dos Reis (RJ), com um mandado para apreender o passaporte dele. Como ele não estava com o documento, os agentes deram 24h para que o entregue.

Além do ex-presidente, ex-ministros também são alvos de busca e apreensão, como Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres — este já responde no STF por suspeita de conivência e omissão com os atos de 8/1. A acusação fez com que ele ficasse preso por quase quatro meses.

Ex-assessores de Bolsonaro foram presos. O coronel Marcelo Costa e Câmara e Filipe Martins foram levados pelos agentes. A PF também prendeu o major do Exército Rafael Martins de Oliveira.

Ao todo, a PF cumpre hoje 33 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva. As ações acontecem no Distrito Federal e nove estados: Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná e Goiás.

Em atualização