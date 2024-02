Bolsonaro é alvo da PF e entrega o passaporte

O passaporte foi apreendido no início desta tarde, em Brasília, na sede do PL. A informação foi confirmada por Paulo Bueno, advogado do ex-presidente.

Moraes determinou apreensão de documento de Bolsonaro e outros alvos da ação por risco de fuga. "Frustrada a consumação do golpe de Estado [...], identificou-se que diversos investigados passaram a sair do país, sob as mais variadas justificativas (férias ou descanso), como no caso do ex-presidente".

Decisão também proíbe que investigados entrem em contato uns com os outros, inclusive através de advogados. Assim, Bolsonaro não pode falar com antigos e atuais aliados, como os ex-ministros Anderson Torres e Augusto Heleno e a cúpula de seu partido, como Braga Netto e Valdemar Costa Neto.

Celular do ex-assessor Tércio Arnaud foi apreendido. Ele estava em Angra com Bolsonaro.

Ex-assessores são presos

O coronel Marcelo Costa Câmara e Filipe Martins, ex-assessores de Bolsonaro, foram presos na manhã de hoje. A PF também prendeu Rafael Martins de Oliveira, major do Exército.