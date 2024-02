Maierovitch: Uma fuga em 18 anos não é nada; é preciso baixar temperatura

Durante o UOL News desta sexta-feira (16), o jurista e colunista do UOL Wálter Maierovitch afirmou que uma fuga em um presídio de segurança máxima em 18 anos não é nada. Ele diz ainda que é preciso baixar a temperatura quanto ao barulho em cima do ocorrido de Mossoró (RN), já que não houve envolvimento do crime organizado.

A gente viu agora que essa fuga não teve o suporte de um Comando Vermelho ou de um PCC. E o PCC já tentou várias vezes tirar seu líder, até com projeto de buscar com helicóptero, coisa cinematográfica. O que tá representando essa fuga num sistema federal de cárcere duro, que é um sistema fechado de segurança máxima, quando esse sistema está aí há mais de 10 anos? Isso foi em 2006, 18 anos. Wálter Maierovitch, colunista do UOL