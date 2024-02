Moraes diz à OAB que não proibiu contato entre advogados e investigados

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, disse à OAB que não proibiu conversas entre advogados ou das defesas com os alvos da operação da PF sobre uma tentativa de golpe após as eleições por parte do governo de Jair Bolsonaro.

O que aconteceu

Moraes disse que apenas os alvos da operação não poderiam se comunicar entre si. E a proibição incluía, também, contatos por intermédio de advogados, familiares ou amigos.