Gleisi chama Zambelli de 'pistoleira' após pedido de impeachment de Lula

Zambelli pediu deposição de Lula sob a justificativa de que ele teria crime de responsabilidade por suas falas a respeito da guerra travada entre Israel e o Hamas em Gaza — o conflito já deixou dezenas de milhares de palestinos mortos vitimados pelos ataques israelenses, a maioria mulheres e crianças.

91 deputados assinaram o pedido de impeachment protocolado por Zambelli. Desses, 20 parlamentares são de partidos da base do governo.

Antes pistoleira de fato do que amante (de fato?) na lista da Odebrecht.



Mas fico feliz que o pedido esteja te incomodando, foi assim que começou o impeachment da Dilma que eu também ajudei a encabeçar e assinei, em 2015.



A tóxica aqui já conta o apoio de 89 bolsonaristas Kkkk -- Carla Zambelli (@Zambelli2210) February 19, 2024

O que disse Lula

Presidente comparou as mortes causadas por Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto. "O que está acontecendo na Faixa de Gaza, com o povo palestino, não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus", disse ele em entrevista coletiva na Etiópia.