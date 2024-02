Mais de 100 deputados pedem impeachment de Lula por críticas a Israel

Afonso Hamm PP-RS Alfredo Gaspar (União Brasil-AL) Clarissa Tercio (PP-PE) Coronel Assis (União Brasil-MT) Coronel Telhada (PP-SP) Coronel Ulysses (União Brasil-AC) Cristiane Lopes (União Brasil-RO) Dayany Bittencourt (União Brasil-CE) Delegado Fabio Costa (PP-AL) Delegado Palumbo MDB-SP Dr. Fernando Maximo União Brasil-RO Dr Luiz Ovando PP-MS Dr. Zacharias Calil (União Brasil-GO) Evair Vieira de Melo (PP-ES) Kim Kataguiri (União Brasil-SP) Mariana Carvalho (Republicanos-MA) Messias Donato (Republicanos-ES) Nicoletti (União Brasil-RR) Osmar Terra MDB-RS Pedro Lupion (PP-PR) Reinhold Stephanes Jr (PSD-PR) Roberto Duarte (Republicanos-AC) Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) Rosangela Moro (União Brasil-SP) Sargento Fahur (PSD-PR) Thiago Flores MDB-RO

Presidente comparou as mortes causadas por Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto. "O que está acontecendo na Faixa de Gaza, com o povo palestino, não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus", disse ele em entrevista coletiva na Etiópia.

Governo de Israel repudiou a fala e declarou presidente brasileiro "persona non grata" até que ele retire o que disse.

Mais de 29 mil pessoas morreram na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, segundo o último boletim do Ministério da Saúde do território. O governo israelense lançou a ofensiva após um ataque do Hamas deixar cerca de 1.200 pessoas mortas em 7 de outubro passado.

Deputados marcaram uma coletiva de imprensa na terça-feira (20), às 17h30, no Salão Verde da Câmara dos Deputados. No evento, estarão presentes os parlamentares que irão protocolar o pedido de impeachment do presidente Lula.

Quais deputados assinaram o pedido de impeachment