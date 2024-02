Posse de Dino no STF: veja bastidores da cerimônia

Tudo em casa. Ex-ministro da Justiça de Lula, Dino se senta na mesma fileira que Alexandre de Moraes, que ocupou o mesmo cargo no governo Michel Temer (MDB), e André Mendonça, no de Jair Bolsonaro (PL).

Os primeiros serão os primeiros. Lula e os chefes do Congresso, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, foram os primeiros a cumprimentar o novo ministro e a deixar a sede da Suprema Corte.

Grupo Lamparina toca na posse de Dino Imagem: Lucas Borges Teixeira/UOL

Recado musical. Flávio Dino chamou uma banda do Maranhão, sua terra natal, para animar o evento no STF. Com as cores do estado, o Grupo Lamparina começou a tocar durante a sessão de cumprimentos ao novo ministro. Abriu a apresentação com "O Bêbado e a Equilibrista", um hino contra a ditadura militar.

Ausência. Quase todos os ministros de Lula, ex-colegas do Dino na Esplanada, compareceram à posse. Poucos faltaram, como Fernando Haddad (Fazenda) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas), que davam entrevistas coletivas no mesmo horário.

Amigo e sucessor. O governador Carlos Brandão (PSB), ex-vice de Dino no Maranhão, veio a Brasília só para prestigiar o amigo. Ele foi eleito no primeiro turno em 2022, em especial graças ao apoio do popular ex-governador, vitorioso para o Senado no mesmo pleito.