Ciro Gomes embarca no Navio da Xuxa: 'Momento de muita alegria'

Ex-candidato à Presidência, Ciro Gomes (PDT) embarcou no Navio Carna Xuxa, definido pelos organizadores como "o maior Carnaval em alto mar". Ciro publicou uma foto ao lado da esposa, Giselle Bezerra, e de Xuxa para agradecer pelo convite.

O que aconteceu

Ciro definiu experiência como um 'imenso prazer'. "A newsletter desta semana está sendo escrita no navio da Xuxa 2024! Graças à gentileza do convite de nossa eterna rainha Xuxa, estamos, Giselle e eu, tendo este imenso prazer e momento de muita alegria. Obrigado, Xuxa, querida!", escreveu o ex-presidenciável no X (antigo Twitter).