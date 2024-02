Idoso de 89 anos acusa bilionários da soja de tomar suas terras

Única vitória

Até agora, Aniz Bechara só teve uma vitória na Justiça. No dia 19 de fevereiro deste ano, o desembargador Sebastião de Moraes Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, anulou uma das sentenças que garantia o usucapião de um trecho do terreno aos Maggi.

Na verdade, a sentença garantiu o terreno a um terceiro, que depois o revendeu ao Grupo Bom Futuro. Só que, segundo o desembargador, os advogados que representaram o autor da ação de usucapião não apresentaram procuração no processo - ou seja, não comprovaram que foram contratados para atuar no caso em nome do autor da ação.

Sebastião de Moraes também considerou que o juiz da primeira instância deveria ter convocado uma audiência de instrução do caso, para que as partes apresentassem provas e documentos do que alegam. Isso não aconteceu até agora.

Para o desembargador, a situação limitou o direito de defesa de Aniz Bechara, o que fez com que a sentença fosse ilegal.

Aeroporto

Outro dos movimentos de Bechara barrado na Justiça foi tentar saber da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) que documentos foram apresentados para registrar a pista de pouso no terreno.