Sem provas, Malafaia sugere que Lula sabia do 8/1 em ato pró-Bolsonaro

O pastor Silas Malafaia, organizador do ato pró-Bolsonaro realizado na avenida Paulista neste domingo (25), sugeriu que o presidente Lula (PT) soube com antecedência das invasões que ocorreram no dia 8 de janeiro. O líder evangélico, no entanto, não apresentou provas de sua teoria.

O que aconteceu

Malafaia fez o seu discurso em cima do trio durante o ato que reuniu apoiadores ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).