Para governistas, Bolsonaro pede anistia ao 8/1 para se livrar de cadeia

Em outro momento, o ex-presidente mencionou episódios de anistia na história brasileira: "Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridades no Brasil. Pedimos um projeto de anistia para que seja feita justiça no Brasil".

Integrante da CPI do 8/1, Rogério Correia (PT-MG) criticou a declaração. Ele comentou o que entende se tratar de segundas intenções de Bolsonaro. "Diz que vai fazer um projeto de anistia para todos que participaram do ato golpista, incluindo ele", avaliou.

O deputado Alencar Santana (PT-SP) chamou a atitude do ex-presidente de "oportunismo e covardia". Ele justifica que os detentos estariam sendo usados por Bolsonaro como meio de alcançar um benefício próprio.

Bolsonaro mostra desespero e quer agora pautar uma anistia sabendo que o destino dele é cadeia.

Deputado Rogério Correia

O que diz o projeto de anistia

A proposta prevê anistia a todas as pessoas que participaram de manifestações de 30 de outubro de 2022 em diante. Trata-se da data do segundo turno da corrida presidencial e coincide com o começo do bloqueio de rodovias, que foi seguido de acampamentos em quarteis e outros atos que culminaram no 8/1.