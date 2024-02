Bolsonaro usa ato na Paulista para pedir anistia a acusados de golpismo

Antes de Bolsonaro, a ex-primeira-dama fez um discurso religioso. Também falou o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), que disse aos parlamentares que comparecer ao ato seria "colocar um alvo gigantesco nas nossas costas", Nikolas Ferreira (PL-MG), o senador Magno Malta (PL-ES), Tarcísio de Freitas e Silas Malafaia.

Em discurso, Tarcísio destacou "legado de Bolsonaro". Em sua fala, o governador de São Paulo afirmou que o ex-presidente "nunca pegou nada para si" e sempre deu o crédito para quem realizava ações durante sua gestão. "Presidente que sempre respeitou Israel", acrescentou.

Silas Malafaia sugeriu, sem provas, que Lula sabia das invasões no 8 de janeiro. O pastor também atacou Alexandre de Moraes e disse que o ministro do Supremo tinha nas mãos o "sangue" de Cleriston Cunha, preso do 8 de Janeiro que morreu na Papuda.

Calor fez pessoas passarem mal na Paulista

Muitos manifestantes passaram mal durante os discursos devido ao calor . A ocupação principal de manifestantes se concentrou do Masp (Museu de Arte de São Paulo), mas se estendeu pela avenida Paulista. Bolsonaro e convidados discursam em trios elétricos na região do museu. O número estimado de público não foi divulgado.

Faixas sem ataques ao STF e bandeiras de Israel. No local, não foram vistas faixas ou cartazes com ataques ao Supremo ou a qualquer pessoa ou instituição. Há bandeiras do Brasil e de Israel —Bolsonaro subiu com uma no trio.