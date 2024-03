PF apreende 70 armas, dólares e euros com suspeito de ato golpista, no TO

A investigação reúne indícios da prática de crimes cometidos no contexto das manifestações antidemocráticas ocorridas em Palmas, após a proclamação do resultado das eleições presidenciais de 2022

Decisão do ministro Alexandre de Moraes

A operação Lesa Pátria cumpriu oito mandados de busca e apreensão no estado. Além de Carvalho, integrantes da Polícia Militar do estado também são investigados.

Outro Lado

O senhor Frederico Moraes de Barros Carvalho Nunca foi a nenhuma manifestação em Brasília ou qualquer cidade do país, não esteve em Brasília no 8 de janeiro de 2023, não financiou ou bancou as expensas de qualquer manifestação ou acampamento, nem mesmo naquela ocorrida em outubro de 2023.

O mesmo nunca montou acampamento em nenhuma Unidade do Exército Brasileiro ou em qualquer lugar participando de qualquer manifestação. A sua presença no outubro de 2023 foi apenas para atender ao pedido de conhecidos para o transporte de alguns pneus para que as pessoas que lá estavam pudessem organizar o trânsito para evitar acidentes reduzindo o fluxo de veículos na ponte Fernando Henrique Cardoso, e em seguida retornou a sua casa.

Por fim, deve ser registrado que a operação transcorreu de forma amistosa e respeitosa por parte da Polícia Federal, com a total colaboração do senhor Frederico Moraes.