Cármen vê avanços do governo Lula contra desmatamento, mas mantém cobranças

A ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), reconheceu avanços do governo Lula (PT) para reduzir o desmatamento na Amazônia, mas manteve em voto as cobranças determinadas durante a gestão Jair Bolsonaro (PL) para garantir a proteção ambiental na região.

O que aconteceu

O STF retomou nesta quinta-feira (29) a discussão da chamada "pauta verde", conjunto de ações contra a omissão e a falta de planos estratégicos do governo Bolsonaro para reduzir o desmatamento na Amazônia. Em paralelo, os ministros também avaliam processos que questionam medidas adotadas pelo Executivo no combate a queimadas no Pantanal.

O julgamento da "pauta verde" foi iniciado em abril de 2022 e suspenso por um pedido de vista (mais tempo de análise) de André Mendonça.