PF prende três empresários suspeitos de financiar ataque golpista do 8/1

Segundo a CPI, os dois mentiram ao prestar depoimentos à comissão. O relatório final da comissão, publicado em dezembro do ano passado, aponta que eles "confirmaram a presença no acampamento estabelecido em frente ao Quartel-General do Exército, no entanto, negaram ter realizado contratações de carros de som ou tendas".

Os empresários foram indiciados por incitação ao crime em duas CPIs. Além da comissão da Câmara Legislativa do DF, a CPMI do 8 de janeiro, no Congresso, também incriminou a dupla.

Joveci Andrade negou, em abril, que tenha financiado os golpistas, mas admitiu que foi pelo menos três vezes ao acampamento em Brasília. Ele defendeu, na CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do DF, que aqueles que depredaram o patrimônio público sejam responsabilizados.

Adauto Mesquita negou ter financiado acampamento no QG do Exército, mas disse que ajudou a "pechinchar" preços. Em maio, na mesma CPI no DF, ele disse que fez três doações quando esteve no acampamento, duas de R$ 100 e uma de R$ 1 mil. "Eles estavam negociando e eu falei para fazer um preço melhor. Sou o comprador na minha empresa, sei pechinchar. Tenho habilidade para negociar. Não paguei um centavo", disse aos deputados distritais.

Empresário: Foi "estupidez" ir ao 8/1