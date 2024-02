Bolsonaro recebe alta após internação para exames relacionados à facada

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já recebeu alta médica após ser internado nesta quarta-feira (28) para realização de exames no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Fabio Wajngarten, advogado e assessor de Bolsonaro, confirmou a informação ao UOL. "Já está voando para Brasília", disse.

Médicos do ex-presidente não viram necessidade de realizar uma nova cirurgia no abdômen. Em nota, os médicos Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, Leandro Echenique e Daniel Favarão Del Negro afirmaram que as "condições clínicas e cirúrgicas estão estáveis".