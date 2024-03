Tales: Freire Gomes tem chance de mostrar à PF que não é 'cagão'

O general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, tem chance de mostrar à Polícia Federal a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na tentativa de golpe de Estado, disse o colunista Tales Faria no UOL News da manhã desta sexta-feira (1º).

Ele depõe hoje em Brasília, no inquérito que apura a suposta tentativa de golpe por parte de Bolsonaro.