Ex-comandante do Exército diz que não foi omisso e articulou contra o golpe

O general e ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes tem dito a amigos que não se omitiu quando soube das intenções do ex-presidente Jair Bolsonaro de promover um golpe de Estado no Brasil.

Freire Gomes argumenta que articulou junto aos colegas do generalato do Exército para barrar a possibilidade de golpe.

Segundo conta o general a interlocutores, uma atuação junto ao Alto Comando era mais efetiva do que denunciar ao Supremo Tribunal Federal (STF) as intenções do então presidente da República.